Асен Василев, а Гюров само подписва.
Това написа във Facebook профила си Христо Гаджев от ГЕРБ.
ФОКУС припомня, че стана ясно, че правителството е назначило 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.
Кои са новите областни управители, вижте тук.
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
