Христо Стоичков, коментира в социалните мрежи успеха на волейболните ни национали при мъжете, които станаха световни вицешампиони на Мондиала във Филипините.
"Само едно голямо БЛАГОДАРЯ , другото е история“, написа Стоичков към пост в социалните мрежи.
България, която игра с най-младия отбор на Шампионата на планетата за мъже, спечели сребърните медали, Това постижение се случва за втори път в исторически план след 1970-а година.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.