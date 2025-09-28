Сподели close
Мегазвездата на България и света във футбола - Христо Стоичков, коментира в социалните мрежи успеха на волейболните ни национали при мъжете, които станаха световни вицешампиони на Мондиала във Филипините. 

"Само едно голямо БЛАГОДАРЯ , другото е история“, написа Стоичков към пост в социалните мрежи. 

България, която игра с най-младия отбор на Шампионата на планетата за мъже, спечели сребърните медали, Това постижение се случва за втори път в исторически план след 1970-а година.