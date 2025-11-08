След въвеждането на еврото през 2023 г., Хърватия се изправя пред предизвикателството да овладее внезапния скок на цените на стоки от първа необходимост. Властите в Загреб обаче са категорични – новата валута не е виновна за инфлацията, а основната причина е глобалната криза след руското нахлуване в Украйна и повишените енергийни разходи.За да предпазят хората с по-ниски доходи, хърватските власти въвеждат списък със стоки с ограничени цени – мярка, която днес се смята за една от най-успешните социални политики в страната."Трябва да има граници за цените. Иначе всичко ще поскъпне прекалено – от шоколада до мандарините,“ казва продавачът Виктор от пазар в Загреб.Първоначално списъкът съдържа само 9 продукта, но с времето се разширява до 70, като се обсъжда да станат 100. Включват се не само основни хранителни продукти, но и хигиенни стоки. Всички се обозначават в магазините с надпис "Ограничена цена“ на син фон.Според проф. Марияна Иванов от Икономическия факултет на Загребския университет, мярката е предимно социална, а не икономическа, но осигурява спокойствие за най-уязвимите:"Хората с ниски доходи не се страхуват, че хлябът утре ще скочи двойно. Това е политическа, социална мярка, но не решава изцяло проблема с инфлацията.“Не всички икономисти я одобряват – търговците компенсират ограниченията, като вдигат цените на други стоки. Въпреки това, Хърватската асоциация за защита на потребителите защитава подхода и настоява за по-ясно обозначение на лимитираните цени по магазините."Идеята е добра. Във Франция, например, голяма търговска верига сама ограничи цените на 100 продукта. Това помага на пенсионери и хора с ниски заплати,“ казва председателката на асоциацията Ана Кнежавич.От Европейската комисия също оценяват хърватския модел като положителен пример."Мярката работи, защото гарантира, че основните стоки няма да поскъпват,“ обяснява Андрея Чорич, зам.-ръководител на представителството на ЕК в Загреб, предаде NOVA.След приемането на еврото най-силно поскъпват евтините продукти, като кафето, което от 1,20 евро поскъпва до 1,50 евро и повече. Затова хърватските експерти съветват България да следи внимателно за такива "окръгляния“ на цените при преминаването към еврото.Освен това, в първите дни на валутната смяна търговците отказвали да приемат едри банкноти, което създавало хаос и неудобство за хората.Опитът на Хърватия показва, че еврото само по себе си не предизвиква инфлация, но изисква ясна държавна намеса и контрол, за да не се превърне смяната на валутата в шок за домакинствата.