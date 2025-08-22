ANSA
Арестът е извършен на намиращо се до Рим пристанище в Чивитавекия от служители на Финансовата полиция и Агенцията за митници и монополи по време на рутинна проверка.
Прокуратурата на Чивитавекия е разпоредила арестуваният български гражданин да бъде преместен в местния затвор "Боргата Аурелия“ до започване на делото му.
