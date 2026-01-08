Хванаха над 739 кг марихуана на ГКПП "Капитан Андреево"
© Агенция Митници
Стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството е за над 6 милиона евро. Марихуаната е открита в товарното помещение в 5 дървени сандъка, съдържащи 626 пакета.
От Окръжната прокуратура съобщиха, че обвиняемият полски гражданин е задържан до 72 часа.
Стефан Бакалов, началник- отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", уточни, че цената на въпросните наркотици е около 30–40 евро за грам в Турция, което предполага засилен трафик в тази посока.
Бакалов добави, че стоката е натоварена в Нидерландия.
Това е един от най-големите случаи на предотвратен износ на наркотични вещества на българо-турската граница, заяви Емил Борисов, зам.- директор на ГД "Борба с организираната престъпност“ – МВР и коментира, че трансграничният трафик винаги е свързан и с организирана престъпност.
/
