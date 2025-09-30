ЗАРЕЖДАНЕ...
Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв.
© Агенция Митници
На 27.09.2025 г. на пункта пристига товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя редовни документи за превозваната стока – фурми, от Иран през Турция и България за Украйна.
Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за проверка с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в областта на лявата ос на шасито на полуремаркето митническите служители откриват малка пластмасова туба, пълна с бяло кристалообразно вещество. При извършения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 0,850 грама на стойност по цени за нуждите на съдебната система 20 400 лева.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Това съобщават от Агенция "Митници".
Още от категорията
/
Властите с подробности за случая със служителите, поискали подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
29.09
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
29.09
Зорница Трифонова, Асоциация "Родители": Споделянето на видеоклипове с насилие засилва още повече ефекта на тормоз
29.09
Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
29.09
Удар! 10 490 фалшиви спални комплекти със знаци на световни марки бяха задържани от митнически служители
29.09
Проф. д-р Кожухаров, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна: Фентанилът постепенно измества хероина от наркопазара в България
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.