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|È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
"Ïðåäñòîè ïîñòåïåííî è ïëàâíî îòâàðÿíå íà äåòñêèòå ãðàäèíè, êîåòî äî ñåäìèöà ùå áúäå ôàêò", òîâà êàçà ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîð íà Öåíòúðà ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.
Òîé óòî÷íè, ÷å ìíîãî âíèìàòåëíî ñå ñëåäè îïèòúò íà ñòðàíèòå, êîèòî âå÷å ñà îòâîðèëè äåòñêèòå ãðàäèíè, íî ïîä÷åðòà, ÷å ó íàñ òðÿáâà äà ñå îò÷èòà è ôàêòúò, ÷å íåìàëêà ÷àñò îò äåöàòà æèâåÿò çàåäíî ñ áàáèòå è äÿäîâöèòå ñè, êîåòî å ðèñêîâî çà âúçðàñòíèòå õîðà.
"Äî ñåäìèöà ùå èìàìå íÿêîè ðåøåíèÿ. Ïðåäëàãàò ñå íÿêîëêî ñöåíàðèÿ. Åäíîòî å ïðè ðåäóöèðàí áðîé íà äåöàòà â ãðóïèòå, ïðè ïðåïîðúêè çà ñïàçâàíå íà ìåðêè. Òàêà ÷å äà ìîæå ðîäèòåëèòå, êîèòî èñêàò äà ïóñíàò äåöàòà ñè íà äåòñêà ãðàäèíà, äà ñå âúðíàò íà ðàáîòà. Â ìîìåíòà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðàâè àíêåòà çà íàãëàñàòà íà ðîäèòåëèòå - ñêëîííè ëè ñà äà ãè ïóñíàò, ïðè êàêâè óñëîâèÿ, àêî ñà ïî-ìàëêî íà áðîé, êîëêî äà ñà â ãðóïà. Âñè÷êî òîâà ìíîãî âíèìàòåëíî ïðåöåíÿâàìå", ïîÿñíè äèðåêòîð íà Öåíòúðà ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, öèòèðàí îò "Ôîêóñ".
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ äîïúëíè, ÷å äî êðàÿ íà ãîäèíàòà ìîæå áè ùå èìàìå ïîëîæèòåëíè äàííè çà ïðèëàãàíå íà âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâèðóñ. Ëîøîòî ñïîðåä íåãî å, àêî âèðóñúò ïðåòúðïè ïðîìÿíà è ñå íàëîæè åæåãîäíî âàêñèíèðàíå, êàêòî å ïðè ãðèïà.
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10:34 / 14.05.2020
Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?
21:00 / 13.05.2020
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13:28 / 13.05.2020
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08:32 / 13.05.2020
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