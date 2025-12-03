И днес протести срещу правителството в няколко български града
В София малко след 18:00 часа граждани се събраха пред сградата на Министерския съвет. Казват, че протестът им е спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи.
На място има полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално.
От Столичната община уточниха за NOVA, че не е постъпило искане за разрешение за протестни действия.
В Русе хората се обявяват против финансовата политика на правителството и планираното повишение на местните данъци в града.
По данни на МВР днес това е най-многобройният протест. От центъра на града се чуват призиви "Мафията вън!", а демонстрантите обвързаха политиката на правителството с "неадекватните действия" на кмета на общината, който иска да повиши местните данъци почти на максимално ниво. От трибуната заявиха категорично: "Не сме съгласни да ни стрижат нито от София, нито от Русе!".
Призивът на организаторите на протеста беше не се допускат провокации и шествието да протече мирно.
В Пазарджик протестиращи излязоха отново на протест. Той е по призив на местната организация на "Продължаваме Промяната" и е под надслов –" Оставка на правителството". Демонстрантите се събраха в 18 часа пред сградата на Общината.
В Сандански също в 18 часа започна протест пред сградата на общинската администрация.
