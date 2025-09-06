ЗАРЕЖДАНЕ...
И днес ще се радваме на температури над 30 градуса
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
