ЗАРЕЖДАНЕ...
И довечера ще станем свидетели на магическия спектакъл "Царевец – Звук и светлина" – има го вече 40 години
©
"На много места в света, където съществуват подобни програми, има и дикторски текст, който остава неразбираем. Тук художественият екип решава основната част да бъде само с изразните средства на звука и светлината“. Това каза пред bTV Тодор Кънчев, технически отговорник на спектакъла "Звук и светлина“.
"Авторският колектив се опитва да пресъздаде историята на България, може да се видят първият и вторият Златен век. Това е огромно съоръжение, разположено на 120 декара на територията на хълма. 2400 прожектора са разположени на 511 стълба, 140 светкавици, камбани, това се командва от централизирана компютърна система и за онези години впечатлява начинът, по който е изграден от чешки екип“, посочи още Кънчев.
В изложба могат да се видят първото художествено осветление на Царевец, първият компютър, който е управлявал системата.
Тази вечер след тържествената заря-проверка всички жители и гости на Велико Ттрново ще могат да се насладят на зрелищния спектакъл "Звук и светлина“.
Още по темата
/
Илияна Йотова: И днес можем да се обединим около кауза – каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България
11:05
Още от категорията
/
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора за изграждане на мрежа от 7000 км – колко ще струва това
11:58
Социологията на "Мяра" към септември: ГЕРБ-СДС убедително първи, Желязков и НС с високо неодобрение, президентът – харесван
11:06
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:31
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
21.09
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без реформи - това автоматично вдига инфлацията
21.09
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани и от вносителите на искането
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.