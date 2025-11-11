През изминалия уикенд екип на Спасителен клуб за Бъдеще се включи в издирването на 20-годишната Стефани в района на ПП Витоша. Сред отзовалите се, освен 14 доброволци, в търсенето се включиха и 4 кучета от групата за търсене и спасяване."След като в петък следобед получихме сигнал за изчезването, реагирахме незабавно – още в 18:30 ч. бяхме на сборната точка с екипите на Планинската спасителна служба, готови да помогнем.В рамките на двата дни участвахме с дрон с термокамера, офроуд линейка и високопроходим спасителен автомобил", пишат от Спасителен Клуб за Бъдеще."Работихме рамо до рамо с ПСС – обходихме поверения сектор пеша, използвахме термодрон и проведохме търсене с кучета. За щастие, акцията приключи успешно – Стефани беше намерена невредима. Благодарим на Планинска спасителна служба за доверието и отличната координация на терен. За нас това беше ценен опит и напомняне колко много може да се постигне, когато професионалисти и доброволци действат заедно в името на човешкия живот", казват още те.