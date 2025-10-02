ЗАРЕЖДАНЕ...
И вторият мъж, открит мъртъв на кораб в Бургас, е българин, но не е ясно дали е от Варна
Един от починалите бе идентифициран още в деня на трагедията – 57-годишен мъж от морския град.
Телата бяха намерени в хамбара на плавателния съд, превозвал близо 5 тона меден концентрат. Според първоначални данни мъжете са загинали от обгазяване с токсини
Починалите не са били част от екипажа на кораба, който плава под флага на Маршаловите острови и е собственост на турска компания.
Разследването се води от бургаски следователи. Работи се по няколко версии, включително и трафик на наркотици. Огледът на плавателния съд все още не е приключил, като корабът остава задържан на Пристанище Бургас.
