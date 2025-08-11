ЗАРЕЖДАНЕ...
ИПБ: АПИ са си раздали над 2 млн. лв. бонуси, дайте точен отчет за какво!
©
Ето какво пишат от ИПБ в отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ – г-н Вълчев, качваме го без редакторска намеса:
Уважаеми г-н Вълчев,
През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за “добре свършена работа".
Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:
• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;
• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка";
• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;
• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.
В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения.
Още от категорията
/
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
10.08
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
10.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Чиста Енергия
преди 1 ч. и 55 мин.
Хайде сега и Вие: 1. В България виновни са само не съобразилите скоростта. 2. Виновни са и превишилите скоростта. 3. По точка 1 и 2 вече се строят затвори. 4. Парите след кражби са толкова малко, че стигат само за бонусите.
Първи и Вечни
преди 2 ч. и 28 мин.
"С кръв сме я взели, с..."
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.