ИПБ: Възмутени сме!
"Институтът за пътна безопасност (ИПБ) изразява дълбока загриженост и възмущение от установените сериозни нарушения, довели до поредната трагедия по българските пътища. Проведеното от ИПБ разследване категорично показва, че държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи, без да имат право да карат по висок клас електрическо превозно средство.
Нарушенията, които са констатирани, са както следва:
• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.
• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кн. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.
• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.
• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.
• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.
• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.
ИПБ разполага с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района.
Призив към правителството: Време е за реални действия
Институтът за пътна безопасност от години алармира за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя. Настояваме правителството да предприеме спешни кадрови и структурни промени в МВР и Министерството на транспорта, както и да засили контролните механизми по места.
Допускането на подобни нелегални дейности не е просто административен пропуск – това е пряка заплаха за човешкия живот. Загубата на невинни човешки животи, причинена от корупция, некомпетентност и липса на контрол, е неприемлива.
ИПБ ще продължи да настоява за пълна проверка на отговорните институции и лица, както и за реални законодателни и практически мерки срещу подобни уродливи явления. Ако това не се случи, подобни трагедии ще продължават".
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекарите броят стотинки вместо да мислят за здравето на пациента
10:31
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело
10:04
НОИ: Българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона
08:42
Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да решат каква ще е линията на бедност за 2026 г.
01.09
Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
01.09
Актуални теми
Varvarini
преди 44 мин.
И все пак нека се гордеем с България и да не се срамуваме че сме българи. Велика нация. Булгар Булгар!
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 42 мин.
общо взето са прави ,въпреки че теглото се мери в килограми а не в килонютони.Много се подигравах на таз лелка с перуката,ама тя била консултант в няколко договора за милиони.И е захлебила яко ,за да може да дава на телевизиите да я канят и да коментира навсякъде като "експерт".Ескперт по какво само тя си знае.
