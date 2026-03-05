Андрей Гюров.
Мотивът е опасността при движението по пътищата в страната. В него от ИПБ ясно подчертават, че това не е "политическа атака към служебното правителство, а призив за поемане на ясна управленска и лична отговорност."
Публикуваме останалата част от писмото, адресирано до премиера, без редакторска намеса:
През 2019 г., по настояване на неправителствения сектор, беше създадена Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) с цел да управлява и намалява риска от пътнотранспортни произшествия. На практика обаче агенцията се превърна в паразитна административна структура с множество ръководни позиции и ограничен реален принос към решаването на проблема.
В продължение на години тя беше ръководена от Малина Крумова – без образование и практически опит в областта на безопасността на движението, но с опит в околната среда и водите. Днес тя е назначена от Вас за заместник-министър на околната среда и водите. Главният секретар на агенцията Иво Кацаров – също без образование и практически опит в пътната безопасност – дълги години работил в Агенцията по обществени поръчки, също беше назначен от Вас за заместник-министър на младежта и спорта.
За председател на ДАБДП назначихте Марта Попова – специалист в областта на околната среда и водите. Подобно на значителна част от кадрите в агенцията, тя идва именно от сектора "Околна среда“, който няма пряка връзка с управлението на безопасността на движението по пътищата.
Тези кадрови решения са основната причина за провала на предходните правителства. За съжаление Вие вместо да търсите реални решения, на практика преразпределяте кадрите и отговорността между различни министерства, като по този начин се размива институционалната отговорност за провалите в политиката по пътна безопасност.
Очакваме от Вас да коригирате тези управленски решения и да обявите открит и прозрачен конкурс за председател на ДАБДП, основан на доказана експертиза и практически опит в областта на пътната безопасност.
Законът не Ви ограничава да отворите управлението на пътната безопасност към експертност и професионална отговорност. От този момент нататък всяко бездействие и всеки провал в държавната политика по безопасност на движението по пътищата ще бъде пряко свързан с Вашите управленски решения и с личната Ви отговорност като министър-председател.
