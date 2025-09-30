ЗАРЕЖДАНЕ...
ИПБ след скандала с камионите на Роби Уилямс: Става дума за добре организирана практика, която носи характеристиките на ОПГ
на Института за пътна безопасност
относно случая със задържаните служители на ИААА за подкуп
"Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставяме на опитите този случай да бъде представен като изолиран инцидент или "нелепо поведение“ на отделни инспектори.
Налице са редица признаци, които сочат, че става дума за системна, добре организирана практика, която носи характеристиките на организирана престъпна група, действаща под прикритието на държавна институция – в случая Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).
Фактите:
- Двамата инспектори са действали уверено и с чувство за безнаказаност пред няколко свидетели – водачи на МПС.
- При задържането е открита значителна сума пари, което говори за системност в действията им.
- В рамките на последните шест месеца Институтът за пътна безопасност, както и други неправителствени организации и граждани, са подали множество сигнали за корупционни практики в ИААА.
- Въпреки това, до момента от страна на Министерството не са предприети конкретни действия – не е уволнен нито един служител по линия на корупция.
- Министър Караджов отказа предложения за включване като наблюдатели от НПО при проверките на инспектори от ИААА – мярка, която можеше да повиши прозрачността и общественото доверие.
- Беше направен опит случаят да бъде потулен и да не достигне до обществеността.
- Министър Караджов е включил в екипа си лица, които вече са били замесвани в подобни скандали в миналото и са били освободени от длъжност.
- Процедурите по дисциплинарните производства за уволнение на държавен служител са с ясно разписан срок и правила. Всеки опит за прибързано действие, извън установената правна рамка, може да бъде обявен от съда за незаконосъобразен. Така се печели мълчание на задържаните.
На база гореизложеното, Институтът за пътна безопасност счита, че в Министерството на транспорта и съобщенията е налице сериозен риск от функциониране на добре организирана корупционна схема. Това следва да бъде обект на незабавно разследване от страна на компетентните органи.
Настояваме за:
1. Независима и прозрачна проверка на дейността на ИААА с участие на външни експерти;
2. Публичен отчет на предприетите от МТС действия по случая;
3. Пълна ревизия на кадровата политика и назначенията, извършени от министър Караджов.
Пътната безопасност и доверието в институциите не могат да съществуват при системна корупция и безотчетност."
