В предстоящата кампания за парламентарните избори на 19 април държавата отново ще финансира част от медийното присъствие на политическите участници чрез т.нар. медийни пакети.

И през 2026 г. механизмът остава непроменен: средствата са предназначени за партии и коалиции без право на държавна субсидия, за да им осигурят възможност за достъп до публичност. Но както показват данните от последните кампании, тези средства често се превръщат в устойчив източник на финансиране за едни и същи формации.

В тази връзка Институт за развитие на публичната среда публикува материал, който представя кои партии, коалиции и инициативни комитети ще получат финансиране в настоящата кампания, както и какъв е общият размер на средствата. Анализът ни поставя акцент и върху установени в предходни избори практики за използването на този механизъм от едни и същи формации и ограничената прозрачност при разходването на средствата.

Обръщаме внимание и на необходимостта от подобряване на отчетността и контрола, така че медийните пакети да изпълняват по-ефективно своята цел като инструмент за равнопоставен достъп до публичност.

Пълният анализ “Над 310 хил. евро за медийни пакети - ще се повторят ли проблемите?" е достъпен на поддържаната от нас платформа “Отворен парламент".