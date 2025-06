IT специалист успя да се пребори със системата на НОИ. С помощта на изкуствения интелект той спечели дело за обезщетение, без да използва професионална правна помощ.Михаил Михайлов е в IT сектора вече повече от 30 години, но се оказва, че дори и опитните компютърни специалисти рано или късно се сблъскват със системата на НОИ. През февруари от Националния осигурителен институт отказват да му изплатят обезщетение."Формално не бях спазил една от техните процедури за подаване на документи. Те ми отказаха съответното обезщетение и аз реших първо да не се занимавам. После обаче покрай работата, която работя, си казах "я да пробвам да видя дали имам някакво основание въобще да жаля", започва разказът си пред NOVA ищецът.Почти на шега Михаил се обърнал за помощ към изкуствения интелект, но се оказало, че основание има. "Приложих си документите, които бяха по казуса директно. ИИ отговори, че имам основание да заведа дело", казва Михаил. Така започнала битката му за справедливост. Изкуственият интелект предложил да изготви жалбата. По този начин, без да търси правна помощ от професионален юрист, Михаил успява да подаде документа по каналния ред. Въпреки всичко обаче, не очаквал впечатляващ резултат. "Получих обаче призовка, че е образувано дело, че жалбата е основателна и съдът я приема и образува дело", казва IT специалистът.Делото започнало, а първото заседание, на което се явил ищецът, минало добре, въпреки съпротивата на юристите на НОИ. Мъжът спечелил делото и сега ще получи своето обезщетение. Чувства и удовлетворение, че се е преборил със системата в рамките на минути. Михаил съветва повече хора да се обръщат към изкуствения интелект за помощ и да не се страхуват от него.