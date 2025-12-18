ИТН: Утре внасяме предложение за отмяната на промените в Закона за НСО
"За съжаление втората част от реформата, която бяхме предложили в нашия законопроект, а именно мерки срещу родителско отчуждение или неспазване на съдебните решения, не беше прието в зала", добави депутатът.
Той поясни, че Семейният кодекс няма общо с домашното насилие, което е обвързано със отделен закон.
"Ние не сме приели 50/50. Споделеното родителство означава, че важните решения при отглеждането на детето ще се взимат съвместно. Никой не деле децата, това е европейска практика", категоричен бе Рашев
От своя страна Тошко Йорданов обяви, че утре парламентарната група на ИТН ще внесе предложение за отлагане на промените в Закона за НСО, осигурваща охраната на народните представители.
