След като на първо четене народните представители одобриха промените в Закона за Националната служба за охрана, 30 минути по-късно проектозаконът беше подложен на повторно гласуване, отново на първо четене. При прегласуването обаче предложението не събра необходимата подкрепа, предаде репортер на ФОКУС.
При първия вот текстовете бяха приети със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". След повторното гласуване резултатът се промени на 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържал се".
Ключова роля за промяната изигра парламентарната група на "Има такъв народ", която първоначално подкрепи законопроекта, но при прегласуването се въздържа, което доведе до отпадането на предложението.
ИТН обърна вота и Законът за НСО не мина на първо четене
© ФОКУС
Още по темата
/
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
16:16
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.