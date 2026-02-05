ПГ на "Има такъв народ" коментира пред журналисти скандала с изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък и от гинекологичен кабинет в София, предаде репортер наДепутатът Станислав Балабанов заяви, че ако пред няколко месеца предложените от тях промени в Наказателния кодекс са били приети, "сега по бързата щяха да са там, където им е мястото, тия, които са снимали жени"."От Българския фонд за жените казват, че "законодателството издиша, защитете момичетата и жените“. ИТН предложи промени в Наказателния кодекс преди време. Всички скочиха срещу тези промени, които касаеха именно целта превенция. Тоест дали си обществено популярна личност или не, някой навлиза в личното ти пространство, после го използва пред кафяви гадни сайтове, които нямат проследимост и по този начин опетняват личния ти живот. ИТН тръгна в тази посока преди няколко месеца и всички скочиха, че едва ли не сме щели да вкарваме журналисти в затвора", каза Балабанов.Припомняме ви, че преди няколко месеца предложи промени в Наказателни кодекс, които предвиждаха до 6 години затвор за медии и граждани, които разпространяват лична информация за друг. Законопроектът обаче предизвика масово обществено недоволство и от ПГ на ИТН го изтеглиха.Той припомни и случаят с директора на 138 училище в София, в което учебно заведение бяха открити камери в тоалетните."Директорът на 138-о училище с камерите в тоалетните седи на първия ред на партийни събития на ПП, а сега се правят, че не го познават. Страшно е, че се допускат в общественото пространство такива неща", коментира още Балабанов.Депутатът коментира и вчерашното предложение на ПГ на "БСП- Обединена левица" да бъде приет проектобюджетът, който постави началото на масови протести в страна, които свалиха правителството."Да е ясно – редовен бюджет няма да има", каза той. По думите му тези, които критикували бюджета, сега казват, че трябва да го приемем."С БСП не сме съгласни. Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаваме, вместо да се мисли за българския народ", смята Балабанов.