Този следобед времето в България може да стане по-динамично и интересно. Причината е очакваното развитие на слаби гръмотевични бури, които ще се придвижат от района на Карпатите към нашата страна. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Прогнозите сочат, че буреносните облаци ще преминат през Южна Румъния и на места ще достигнат Северна България. В по-високите слоеве на атмосферата се наблюдават по-ниски температури, което ще засили нестабилността в ниската атмосфера и ще създаде условия за краткотрайни валежи и гръмотевици.

Не се очакват опасни или екстремни метеорологични явления, но на отделни места е възможно да прегърми, да превали слаб до умерен дъжд, а в планинските райони са възможни и снеговалежи.

Следете актуалната прогноза за времето, тъй като атмосферната обстановка може бързо да се променя.