Средната брутна месечна работна заплата в България достигна 2572 лв. през първото тримесечие на 2025 година, което представлява ръст от над 5% в сравнение със същия период на миналата година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).Според икономиста от КНСБ Любослав Костов, въпреки положителната тенденция, ръстът на заплатите не е усетен от всички сектори и категории работещи. "От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата трябва да бъде 1213 лв.“, напомни той, но добави, че "не при всички се е вдигнала заплатата, има много недофинансирани сектори. Много от хората няма да се припознаят в тези 2572 лв.“Любослав Костов подчерта, че покачването на доходите е двигател за потреблението на домакинствата и има положителен ефект върху икономиката. Той посочи още, че макар инфлацията да продължава да влияе на цените, измерването ѝ като "обща кошница“ показва, че тази година реалната покупателна способност на хората се е увеличила."В дългосрочен период има още какво да направим. Ерата на евтиния труд свърши“, коментира икономистът и изрази увереност, че ниската безработица и нарастващата заетост са добри признаци за стабилност и развитие на пазара на труда.По думите му, за да продължи положителната тенденция, е необходимо да се увеличи финансирането на секторите, които все още са недостатъчно платени, и да се подобрят условията на труд.