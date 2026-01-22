Икономист за еврофондовете: Корупцията при тях не е куфар с пари, а по-скоро изкривяване на правилата
Одитът на Сметната палата касае периода 2021-2023 г. "Докладът касае не персонална вина, а структурния проблем в управлението и показва, че липсва ясно разпределение на отговорностите и отчетност. Говорим за големи суми и преразпределяне между институции, при които очевидно е размита отговорността и няма отчетност, публичност и прозрачност“, подчерта Славова.
Сметната палата контролира органите и институциите, които се борят с корупцията при усвояването на европейски средства. Изводите в доклада й показват, че антикорупционните мерки при еврофондовете на практика не работят.
"Има структури, има документи, но няма отчетност и яснота кой носи отговорност. Няма реално управление на антикорупционната политика, няма отчет. За тази стратегия никой не носи отговорност и затова няма отчет. Ако имаше един отговорен за антикорупционната политика, щеше да е добре да можем да го посочим и той да има чувството, че е наблюдаван и носи отговорност. Няма ясни роли, няма измерване, няма публичен отчет и реален контрол“, обясни икономистът.
Вторият проблем, който се откроява в доклада на Сметната палата, е, че има твърде много органи, които отговарят за контрола върху еврофондовете. Това по думите й води до размиване на отговорността.
"По-скоро се получава институционален шум, вместо управление на политики. Третият проблем е, че в министерствата и в съответните органи също липсват отговорности, механизми и процедури. Т.е. не говорим за проблем, който е на върха, а по цялата верига, което отново размива отговорността“, обясни Славова.
Според нея, ако контролът се концентрира в едно звено и в конкретно лице, тогава може да се очаква повече прозрачност и отчетност. "Засега се чака отчет, който ще покаже има ли нужда от актуализация на стратегията, която се надяваме вече да е с конкретни измерими индикатори. Ако е пожелателна и отговорността е размита, няма как да се случи нищо“, заяви Зорница Славова.
