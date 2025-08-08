ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да се завърна в България: Не е това начинът
©
Един от тях е Марина Павлова, която напуска Варна преди осем години и заживява със семейството си в Кьолн. Днес работи като медицинска сестра в неврологично отделение на местната университетска болница. Въпреки уредения и спокоен живот в Германия, Марина признава, че България ѝ липсва.
"Особено след ваканция във Варна, винаги съм с единия крак в България, а с другия – тук. Когато се прибера у дома, моята кръв вибрира на друга тоналност, която тук не може да ме достигне“, споделя тя пред БНТ.
Според данни, само в ЕС над 800 000 българи живеят извън страната. Сега програмата "Избирам България“ предлага възможност на 870 емигранти да получат еднократна финансова помощ от 5 000 или 10 000 лв., ако решат да се преместят и работят у нас. Освен това са предвидени допълнителни стимули за наем, транспорт, намиране на работа и курсове по български език.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира, че инициативата е част от по-широка демографска политика и ще се реализира с помощта на Агенцията по заетостта.
Марина вярва, че такава програма може да привлече хора, които вече обмислят връщане:
"Има в момента голям наплив на завръщащи се. Купуват си малки къщи по селата или ремонтират стари апартаменти. И защо не?“
Не всички обаче са оптимисти. Цвета Панайотова от Института за пазарна икономика смята, че мярката ще има ограничен ефект. По думите ѝ, по-ефективно би било въвеждането на данъчни облекчения, както в други европейски държави.
"Дори да се върнат 800 души, ефектът върху пазара на труда ще е минимален. Това ще помогне само на тези, които вече са решили да се приберат“, коментира тя.
Въпреки скептицизма, социалното министерство подчертава, че всяко завръщане на квалифициран специалист е ценна инвестиция. От септември кандидатите ще могат да подават заявления чрез сайта на Агенцията по заетостта.
Марина обаче гледа отвъд парите:
"Не са най-важни парите, а реформите – особено в здравната система. Но понякога малките крачки водят до големи промени.“
Още от категорията
/
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
12:21
Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В полунощ влизат важни промени, свързани с еврозоната
22:52 / 07.08.2025
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откак...
22:11 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спас...
21:20 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.