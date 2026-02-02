Цените на услугите у нас все още не са достигнали своя пик и ще продължат да растат, прогнозират икономисти. Именно при услугите от началото на годината данъчните отчетоха и най-чести нарушения на Закона за еврото в посока неправомерно поскъпване. Очакванията на икономисти са, че тази година цените у нас ще продължат да растат с повече отколкото в останалите държави от еврозоната, но инфлацията няма да достигне двуцифрени числа, а ще повтори миналогодишната като максимум, а именно - 5%. Утре Националния статистически институт за първи път ще обяви и предварителна инфлация за януари само три дни след края на месеца.С по-високи цени на едро започна тази седмица в сравнение с началото на миналата, показват данните на Държавната комисия за стокови борси тържища. За целия месец януари потребителската кошница е достигнала до 56 евро, при 52 евро на 5 януари. Най-сериозно увеличение има при зеленчуците, при плодовете има леко поевтиняване.Първите официални данни за инфлацията за януари ще бъдат обявени утре от НСИ. Това е така наречената флаш инфлация.Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Дава предварителна представа за състоянието и изменението на цените за месеца, за който се отнася."Националната статистика е смятала пробно експресната инфлация през последните три месеца и тя не е показала сериозно разминаване с окончателната.Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Оценките показват, че в месеците всъщност няма изменение или те са много малки като отклонения."Данните за бързата предварителна инфлация ще бъдат изчислени отново по двете методологии - българската и хармонизираната за целия Европейски съюз. Основната разлика е, че тази по нашенския индекс отчита спецификата на потреблението, а именно - че това, което българинът купува е различно от това, което купува европееца.Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Общо взето храните, стоките които потребяваме почти ежедневно, не само хранителни продукти но и безалкохолни напитки, те са с най-голямо тегло. Следват групите които са свързани с тютюневи изделия, алкохолни напитки."Според икономистите увеличението на цените у нас ще продължи и през тази година с по-високи темпове от тези в останалата част на еврозоната. Докато там се залагат 2% инфлация, а потребителите очакват до 2,8 на сто, при нас очакванията са за двойно по-висок темп, пише БНТ.Андриян Николов, икономист в ИПИ: "Трябва да имаме предвид, че между усещането за инфлация и реалната инфлация има много големи разлики - най-вече защото хората виждат едни цени - тези в ресторанти, в хотелите, и в магазините, но по-често игнорират други които автоматично плащат."Според експертите голяма роля за развитието на цените ще окаже бъдещата бюджетна политика и политическите решения.Андриян Николов, икономист в ИПИ: "Виждам едно доста голямо желание на депутатите да се упражняват в икономически популизъм и всички обещания за тавани на цени, увеличение на заплати подклаждат от една страна очакването за инфлация, а от друга и формирането на такава в момента в който се конституира следващия парламент."Очакванията са цените на услугите да продължат да растат с по-висок темп, от тези на храните."Голямата неизвестна за мен са цените на услугите, защото там има доста по-голям динамизъм. Това особено ясно го виждаме при хотелите и ресторантите - те през последните две години са на чело на инфлацията като повишението на цените при тях е доста над тренда.""Докато клиентското поведение позволява повишението на цените, няма причина бизнесите да се отказват от това си поведение."Данните на държавната комисия по стокови борси и тържища показват, че се запазват сериозните разлики в цените за един ѝ същи продукт в различните градове у нас. Така например кашкавалът и каймата са най-евтини на едро в Добрич, а най-скъпи в Силистра.