Наредбата за енергийната бедност, които най-накрая впряга потенциала на инструментите за електронно управление за по-точно прицелване на мерките и оценка на реалните потребности на домакинствата. Този подход обаче не бива да остане изолиран, напротив – следва да се прилага все по-обхватно за политиките, чиято цел е намаляването на бедността и социалното неравенство. Това казва икономистът Адриан Николов, цитиран от ФОКУС.
Ясното дефиниране на енергийната бедност – относително ново понятие в българската социална система – и съответно правилното класифициране на домакинствата e от значение, защото от статута произтичат конкретни права. Сред тях влизат помощи за електроенергия и отопление, приоритет в програми за енергийна ефективност, защита от спиране на тока. Обсъжда се и въвеждането на социална тарифа за електроенергия. По настоящото определение в групата на енергийно бедните попадат малко под 1/3 от населението, което подчертава нуждата от по-прецизен подход.
Промените, публикувани за обществено обсъждане са на пръв поглед малки. Създава се информационна система с домакинствата, поискали статут на енергийно бедни, въз основа на която да се правят проверки на обстоятелствата, които ги класифицират. От ключово значение е връзката с базата данни на НАП, която ще позволява на Агенцията за социално подпомагане да проверява, сумира и претегля доходите на членовете на домакинствата. От изчисления средномесечен доход на лице се вадят разходите за енергия (според типа обитавана сграда ), а полученото число се сравнява с линията на бедност за съответната година. Предвидени са и специални случаи за уязвими групи – възрастни хора, с увреждания, такива с право на социална помощ и помощ за отоплението.
От гледна точка на дизайна на социалните политики, важните насоки са две. На първо място, в центъра на анализа на нуждите от помощи и подкрепа застава не индивидът, а домакинството. Доколкото домакинствата са съставени (по определение) от хора с хетерогенни характеристики, но споделящи общо жилище те имат със сходни нужди и този подход е логичен. Понятието за среден доход на човек в домакинство от своя страна преодолява ситуации, в които хора с много различен личен доход могат да получат много различно третиране от институциите.
Второ, предложенията метод се основава на възможностите за обмен на данни между институциите, въз основа на които се постига много по-пълна картина за условията на живот и потребностите на домакинствата. Проверката в НАП означава, че поискалите статут на енергийно бедни не им се налага да демонстрират доходите си пред АСП, тъй като данни за това са налични в приходната агенция. Това намалява и потенциала за измами.
Тези иновации трябва да бъдат приветствани. В най-добрия случай, те трябва да се разпрострат върху цялостния подход към определянето на всички видове социална помощ. Държавата (в случая представлявана от АСП) чрез комбиниране на данни от регистрите на много повече институции трябва да създаде възможност, за генериране на много по-обхватна картина за състава, особеностите и условията на живот в отделните домакинства, въз основа на която да се направи реална оценка на техните потребности от подкрепа. Първите стъпки към това вече се правят – въпросът е дали ще успеем да извървим целия път, или, с други думи – да бъдат променени условията за достъп до всички съществуващи инструменти на социално подпомагане.
Икономистите приветстваха новите критерии за получаване на помощи за ток – само с проверка в НАП, няма да е нужно доказване пред АСП
