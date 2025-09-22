ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на заплатите няма да има инфлация!
Сиркаров посочи, че от управляващото мнозинство са заявили, че пропорционалният, т.нар. подоходен данък, няма да се променя, а също така няма и да се премахне максималният осигурителен праг. По негови думи обаче ограничаването на разходите и преосмисляне на методологията за увеличаване на МРЗ са положителни и те вече е трябвало да се случи.
Ножаров каза, че дефицитът в края на годината ще надхвърли 3%. Той посочи, че увеличените заплати в Министерството на отбраната и разходите за въоръжение не трябва да се включват към дефицита. По негови думи вдигането на осигуровките не е решение за увеличаването на инвестиции. И допълни, че приходите от имотните данъци са 0,3% от БВП, а в Европейския съюз са 1,9%.
Ножаров посочи още, че ако имаме висок икономически растеж, при вдигането на заплатите няма да има инфлация. Той обясни, че в администрацията има незаети 10% работни места, които не са заети, но се отпускат средства за тях, а те след това се преразпределят за бонуси.
Сиркаров изрази мнение, че бюджетната политика е свързаната много често с политически цели. Той допълни, че е необходимо да направим реформи по отношение на начина на бюджетиране и "корупционните кранчета", от които изтича солиден ресурс – "стигаме до милиарди годишно".
