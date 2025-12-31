Икономистът проф. Боян Дуранкев: Затова цените ще набъбват!
©
В последния брой на списанието Робърт Гест, заместник-редактор, пише следното.
"Когато бях в Ню Йорк по време на неотдавнашната кампания за кмет, видях брилянтна видео реклама на Зохран Мамдани, евентуалния победител. Той попита уличните търговци защо чиния халал месо и ориз струва толкова скъпо. Те казаха, че всеки от тях трябва да плати около 20 000 долара на посредник за разрешително. Градът не издава достатъчно разрешителни, така че те търгуват неофициално на много пъти по-висока от официалната цена и тази цена се прехвърля върху гладните нюйоркчани."
В България също има дебелашка корупция, както е нормално при "пазарна икономика", в която всеки гони личната си печалбица. Затова не е чудно че толкова голям е напливът както към кметските постове, така и към НС, МС, държавни институции и т.н. А вижте, например, как БСП-ОЛ се вписаха безпроблемно в слепката с "враговете" си.
Обратно казано, няма как жълтите павета и техните фронтмени да преборят корупцията.
Нормална пазарна икономика. Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници...
От Фейсбук профила на икономиста проф. Боян Дуранкев.
Още по темата
/
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Още от категорията
/
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
08:34
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
Производителите на детските каши, възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
12.12
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
11.12
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
11.12
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.