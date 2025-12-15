Илия Лазаров, СДС: Как ще се явяваме на изборите оставихме да решим през януари
"Ние сме дясна, консервативна партия, базираща се на християнските ценности, на християндемократическите ценности, на които Европа е изградена, и респективно на основното ядро на нашето общество, което е семейството, както и свободата на отделната личност, свободата на изразяването на мнение, всичко, за което сме се борели и най-вече на частната собственост, което де факто определя и именно този десен характер – частната собственост е свещена и неприкосновена. Ние държим за това нещо и това ни отличава от комунизма,“ посочи той.
Освен промените в Устава на СДС на конференцията е обсъдено и актуалната политическа обстановка и решението за датата на провеждането на Националния съвет на СДС във връзка с предстоящите избори. "Оставихме за януари месец на Национален съвет да взимаме решение затова как ще се явяваме на изборите. Чуха се свободни мнения, много от които бяха в полза на коалицията, в която сме, много бяха и мненията за това, че не са доволни от коалицията,“ сподели гостът и добави, че тези въпроси ще се решават януари месец.
"Не бяхме най-големите фенове на управляващата коалиция, но тя беше необходима коалиция, за да се постигнат определени стратегически цели, които на 1 януари ще бъдат достигнати. Винаги сме работели за европейската интеграция на България, за пълноправното членство в ЕС. Затова беше необходимо да го има това правителство, за да може да се реши въпросът както с Шенген, така и да се реши въпросът с еврозоната,“ посочи още Лазаров.
Много е любопитно какво точно се случва в България и как така при много добро икономическо развитие, при влизане в еврозоната и доста положителни маркери, изведнъж правителството е съборено с наистина впечатляващи протести. "Още по-впечатляващо за мен е, че има много голяма прилика с това, което беше в началото на 90-те години,“ посочи той и добави, че разликата през 90-те години и сега е в това, че преди протестите са били масови заради глада, а сега протестите са за това, че младите хора искат да живеят о-добре и по-европейски. "За съжаление нашата политическа класа като цяло се държи доста ориенталски и Байганьовски като поведение.“
По думите му съществуват рискове управлението на страната да получи антиевропейска насоченост и да се ориентира повече към САЩ или Русия, или към двете едновременно. "Бъдещето на България е твърдо в Европа, а САЩ са стратегически партньори на България и винаги ще бъдат такъв,“ категоричен е Лазаров, като според него геополитическата ориентация на България ще стане ясна на изборите в зависимост от това дали ще се формира нов политически проект и какви послания ще излъчи той. "Политиците трябва да с научат да имат едно по-умерено толерантно поведение. Защото лесно се изкарват хората със злоба на улицата, , но много трудно след това обаче може да се управлява с тази злоба.“
