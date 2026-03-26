Продължават срещите на служебната власт в опит да се смекчи ударът от конфликта в Близкия изток върху гражданите и бизнеса. Една от тях се проведе с представители на зърнения бранш и земеделските производители. Основният въпрос остава – ще има ли конкретни мерки за подкрепа на този ключов сектор?Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов заяви в ефира на bTV, че срещата е закъсняла и не е довела до очакваните резултати."Това, което можем да си направим като извод от днешната среща, е, че тя на първо място е закъсняла. Ние като асоциация още преди 17 дни дадохме на Министерството на земеделието ясен сигнал какво трябва да се случи", подчерта Проданов. Според него продоволствената сигурност е пряко зависима от ефекта на конфликта, а държавата не е реагирала навреме с конкретни решения."Очаквахме тези теми да бъдат разработени и да има готови решения, а не тепърва да се обсъждат", добави той. Зърнопроизводителите настояват за спешни мерки, насочени към ликвидността на сектора."Имаме конкретни искания и мерки, които трябваше вече да се вземат. Буквално закъсняваме. На първо място говорим за ликвидността – секторът има остра нужда от средства, за да навакса инфлационния натиск при горивата и торовете", заяви Проданов. По думите му войната влияе директно върху цените на ключови суровини като петрол, природен газ и амоняк."Около 30% от световните търговски потоци на петрол и амоняк минават през Ормузкия проток, който в момента е блокиран заради конфликта", обясни той. Това вече води до сериозни последици за земеделските производители у нас. "Цената, на която купуваме торовете в момента, е с над 30% по-висока спрямо периода преди началото на войната. Ефектът беше абсолютно мигновен", каза Проданов.Допълнителен натиск идва и от конкуренцията на съседни държави, които вече са предприели мерки. "Ще дам пример с Гърция – там правителството осигури помощ от 15% за закупуване на торове. Това доведе до ситуация, в която гръцките производители изкупуват торове и от българския пазар и съществува риск да останем без наличности", предупреди той.Въпреки напрежението в сектора, към момента няма риск от поскъпване на хляба, увери председателят на асоциацията."Няма опасност от пряко отражение върху цената на хляба, защото в световен мащаб има рекордно производство на пшеница и наличностите са достатъчни", уточни Проданов. По-сериозен проблем обаче остава натрупването на кризи в сектора."Земеделските производители влизат от криза в криза – първо COVID, после войната в Украйна, а сега и конфликтът в Близкия изток. Все още не сме се възстановили от предишните сътресения", каза той. Допълнително напрежение създава и вносът на слънчоглед от Аржентина, при който са установени сериозни нарушения. "Завишените норми на пестициди са между 5 и 7 пъти над допустимото. Това е официално установено от Българската агенция по безопасност на храните", заяви Проданов.По думите му липсва яснота как ще се контролира този внос."Ако трябва да отговоря честно – никой не гарантира в момента какво ще се случи с тези количества. Вече втора седмица питаме каква е пътната карта за контрол и кой ще гарантира, че няма да бъдат смесени с българска продукция", предупреди той. Проданов бе категоричен, че този внос не води до по-ниски цени за потребителите."Ефект върху цената на олиото няма. Това ясно показва, че европейските производители не са защитени от подобен тип внос", посочи той. В заключение той отново увери, че засега няма риск за крайните потребители. "Към момента няма опасност потребителите да очакват повишение на цените на основните хранителни продукти", каза Проданов.Земеделският сектор обаче остава в очакване на бързи и конкретни действия от страна на държавата, за да се избегнат по-сериозни последици в близко бъдеще.