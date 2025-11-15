Дерогацията за българската рафинерия показва, че действията на правителството са правилни. Това заяви народният представител от "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Илиян Йончев в ефира на bTV.По неговите думи кандидатурата на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл“ има одобрението на партньорите на страната и той е подходящ за поста."Като ръководител на приходната агенция, той е напълно наясно с производствения процес и формирането на цените на рафинерията. Освен това, г-н Спецов е работил с няколко редовно и служебни правителства, при които е доказал своите качества“, посочи Йончев.Народният представител от левицата наблегна, че идеята на бързите действия на правителството е да може рафинерията да работи и да няма увеличение в цената на горивата. Той подчерта, че особеният управител ще се отчита пред изпълнителната и законодателната власт и няма да има възможност безконтролно да се разпорежда с имуществото на предприятието."Няма как да не ни радва, че се увеличават минималната работна заплата, майчинските и пенсиите. Вдигат се и заплатите на медицинските специалисти“, каза Илиян Йончев за бюджета.Според него трябва да се намери трайно решение за намаляване на дофинансирането на осигурителната система от държавния бюджет."С увеличаването на данък "дивидент“ ще се прекрати практиката на плащане на заплати в плик. 20 хиляди управители на фирми плащат 5% данък върху доходите си, вместо 10%, с което пресичаме и тази несправедливост. Сега, вместо да си купуват яхти и луксозни стоки, те ще реинвестират повече средства във фирмите си, което ще доведе до икономически ръст. Освен това, за изминалата година само 2 банки са отчели над 700 млн. лв. данък "дивидент“, а сега повече от тези средства ще останат в страната, преди да излязат към техните чуждестранни собственици“, каза още по темата Йончев.