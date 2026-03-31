Борислав Михайлов.
Борислав Михайлов бе достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство. Това заявява държавният глава Илияна Йотова по повод кончината на футболната легенда.
"Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочва президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова откроява ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб "Левски“ и националния отбор на България.
"Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение“, подчертава президентът Йотова.
©
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.