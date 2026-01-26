Рая Назарян. Стриктно ще следвам конституцията, така, както винаги е правила президентската институция и не само защото формално така са подредени длъжностите, но приемете и това като жест и голямо уважение към НС.
Това каза президентът на България Илияна Йотова пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
"По-нататък ще се срещнем и с другите институции. Очаквам задълбочен разговор. Част от тях са гласували за тези поправки в Конституцията и бих искала да знам защо предрешават това, което самите те са предлагали. Надявам се на сериозен разговор, защото целта на служебния кабинет е нормални и честни избори по правилата, за да можем поне малко да върнем вярата на хората в изборния процес“, добави тя.
"От разговора с евентуалните номинации ще зависи това какъв ще бъде разговорът с парламентарни групи. Няма да допусна, независим какви са тези поправки и как аз ги оценявам, този процес да бъде формален", заяви още президентът Йотова.
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет е нормални и честни избори
