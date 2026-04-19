Машината, с която гласува президентът Илияна Йотова имаше кратък технически проблем, въпреки това държавният глава заяви, че има вяра в машините и винаги е гласувала така.
Йотова упражни правото на глас малко след 11 часа в Софийската професионална гимназия "Джон Атанасов“, предаде репортер на ФОКУС.
"Гласувах днес, за да има скоро работещо Народно събрание. Гласувах както за икономическото развитие на България, така и за грижа за най-уязвимите хора. Цялото това безвремие, в което бяхме две години, се отрази най-вече на тях – едва свързват двата края", каза президентът Йотова минути, след като гласува с машина.
Избирателната активност в секцията, където гласува президентът, е засилена. Още 20 минути преди 11:00 часа се образува значителна опашка.
Илияна Йотова изчака реда си заедно със столичаните, дошли се да упражнят правото си на вот.
