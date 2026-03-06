Надежда Нейнски може да предостави по-подробна информация. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.
Тя увери, че полетите ще продължат.
"До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както с Министерството на отбраната, така и с началника на отбраната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно", обясни Йотова.
"До този момент няма сигнал за пряка опасност за страната ни в този контекст", категорична е тя.
Президентът поясни, че Консултативен съвет ще бъде свикан незабавно при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона или по отношение сигурността на България, включително при заплахи за киберсигурността или миграционен натиск.
Илияна Йотова: Като правя сравнение с други страни от ЕС, смятам, че се справяме твърде добре
©
Още по темата
/
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:07
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
10:58
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
Още от категорията
/
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:38
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
05.03
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.