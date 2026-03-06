Сподели close
Като правя сравнение с други страни от Европейския съюз, смятам, че се справяме твърде добре. Има страни, в които евакуация все още не е започнала на техните граждани. Що се отнася до списъци и кой и как е бил качен на един или друг самолет, Надежда Нейнски може да предостави по-подробна информация. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти. 

Тя увери, че полетите ще продължат. 

"До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както с Министерството на отбраната, така и с началника на отбраната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно", обясни Йотова. 

"До този момент няма сигнал за пряка опасност за страната ни в този контекст", категорична е тя. 

Президентът поясни, че Консултативен съвет ще бъде свикан незабавно при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона или по отношение сигурността на България, включително при заплахи за киберсигурността или миграционен натиск. 