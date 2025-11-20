Наталия Киселова, грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.
Йотова обясни, че КС не е срещу цялата процедура, а предложението на Румен Радев за референдум все още е в деловодството на Народното събрание.
"Мисля, че е редно то да бъде публикувано, за да видим всички, че то е там", каза тя.
"След като съдът казва, че действията на Киселова са неправомерни и противоконституционни, очевидно е, че процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – т.е. в Народното събрание", обясни Йотова.
Тя е на мнение, че управляващите няма да допуснат дискусия нито по темата за референдума, нито като цяло за еврото и неговото въвеждане.
Вицепрезидентът изтъкна, че правителството не може да се справи с "галопиращите цени", които "изпреварват доходите на хората". Според нея всеки ще си отговори на въпроса прав ли е бил Радев като зададе въпроса дали сме готови за еврото.
"Времето за референдум е безвъзвратно изтекло, защото направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в българското общество", каза тя.
Стефанов 24
Нарушението на Конституцията от П-резидента също се гледа от КС,нали? И какви бяха последиците? Никакви, нула,дупка!! Това що не го споменава това пр..се-касичка??
