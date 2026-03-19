Илияна Йотова, която участва в отбелязването на 30-ата годишнина от основаването на Националната организация "Малки български хора“. Началото на сдружението е поставено през 1996 година с цел да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст пред държавни институции и други обществени органи.
В приветствието си Илияна Йотова подчерта отговорното отношение на президентската институция към проблемите на хората с нисък ръст и изрази надежда в бъдеще те да бъдат решавани по-лесно и с помощта на все повече съюзници на каузата.
Държавният глава открои неуморния труд, който Националната организация "Малки български хора“ полага през годините като пример за загриженост, благородство и вдъхновение. "Правите го, защото искате във всеки един от тези хора да намерите самородния талант, да дадете кураж, да му кажете, че той не е излишен, а напротив - той е част от нашето българско общество и може да допринася много за неговото развитие“, посочи президентът и допълни, че всички ние трябва да подкрепяме хората с нисък ръст в търсенето им на най-доброто място за реализация.
"Има още какво да се желае в много посоки. Говорим за достъпна среда, професионална реализация и равен образователен старт, но съм сигурна, че с толкова приятели и съюзници, ще успеем“, каза още президентът.
Илияна Йотова подчерта, че за годините на съществуването си сдружението е съумяло да държи общността на малките хора и техните проблеми далеч от анонимността. "Сигурна съм, че невинаги средата е била достатъчно благосклонна към всички вас, но със сила, кураж, воля и вяра, резултатите са още по-добри“, заяви президентът.
Държавният глава подчерта, че съществуват достатъчно добри европейски практики, които да бъдат интегрирани в стратегията на институциите за нуждите на хората с нисък ръст, а добрите международни връзки на Националната организация "Малки български хора“ са добра възможност те да стигнат и до България.
"Малките хора не са различни. Ние всички сме еднакви. Нека в следващите години имате повече приятели и чуваемост в обществото ни, добри резултати и разбирателство“, посочи още президентът.
Илияна Йотова: Когато имаш голямо сърце и голяма мечта, няма значение колко висок си
