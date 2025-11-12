Румен Радев са много ясни и категорични. Те са: защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещото на рафинерията на дружествата - там, където и е мястото - в Народното събрание. Това каза от Русе вицепрезидентът Илияна Йотова.
"На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант", подчерта Йотова.
Тя каза още, че от президентството не е срещу статута на "особения управител".
"Фокус" припомня, че днес президентът върна за ново обсъждане разпоредбите от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Илияна Йотова: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
©
Още по темата
/
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
15:38
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12:33
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:12
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:24
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
11.11
Още от категорията
/
Гуцанов: Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения
18:43
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
16:57
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.