Илияна Йотова.
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили се запозна с "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г."
По думите ѝ проблемът с недостига на личен състав продължава да стои и е отразяван в последните няколко годишни отчета. "Получила съм уверение от политическото и професионалното ръководство на отбраната, че ще се работи активно в тази посока", каза още тя.
Държавният глава посочи, че представеният отчет е "моментна снимка" както на текущата ситуация, така и на най-неотложните проблеми, които трябва да бъдат решавани независимо от предстоящите избори.
"Някои от тези проблеми не търпят отлагане. На първо място това са процеси, които вече са започнали, свързани с модернизацията на българската армия, с това, че имаме и нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея, трябва да има поддържащ комплекс, за да може да работя пълноценно", допълни Йотова.
Относно продължаващата вече четири години война в Украйна, Йотова, заяви:
"Позицията моята и на г-н Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години и ако трябва да направим една равносметка - тя е почти толкова дълга колкото Втората световна война с цената на хиляди жертви и от двете страни. Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността. Още от първия момент нашата позиция беше категорична и ясна - говорим за агресия и агресор", коментира президентът.
Илияна Йотова: Въоръжените сили все още не са напълно окомплектовани
© Булфото
Още по темата
/
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
23.02
Костадинов: Не признаваме поетия от премиера ангажимент България да изпраща военни кораби в Черно море
08.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Още от категорията
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:12
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:40
Стефан Софиянски: Областните управители могат да отменят заповедите на директно избрания кмет, те са политически назначени резиденти
08:39
Киселова за смяната на областните управители: Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г.
08:37
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.