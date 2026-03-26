Илияна Йотова.
Двудневната конференция e под егидата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, със съдействието на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Българската православна църква.
В нея участват учени от Българската академия на науките и от български университети, както и авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай.
В 10.20 часа ще започне научната програма, която поставя акцент върху св. Иван Рилски. През тази година се отбелязват 1080 години от неговото успение. На събитието ще присъстват президентът Илияна Йотова и Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.
Илияна Йотова и патриарх Даниил откриват форум за кирилицата в Рилския манастир
Още от категорията
Андрей Гюров: Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но това не е оправдание
11:51
Костадин Костадинов: Ако управляваме, сваляме санкциите срещу Русия и горивата поевтиняват с 40%
09:48
Проф. Богомил Манов: България трябва внимателно да реши за кешовия лимит, дългосрочно минусите в сивата икономика ще доминират
09:04
Гюров: Досега се прилагаха широки мерки с хеликоптерни пари, сега отделяме време за таргетиран подход
25.03
Андрей Райчев: Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90
25.03
МВР с полезни съвети към над 31 хил. българи, които могат и да не стигнат до урните на 19 април
25.03
Доц. Петър Чолаков: "Прогресивна България" размества пластовете, ...
22:25 / 25.03.2026
