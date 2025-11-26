Илияна Йотова за поредна година участва в официалната церемония по награждаване на победителките в Националната програма "За жените в науката“. Програмата, която отбелязва своята 15-годишнина, се осъществява в партньорство между Националната комисия за ЮНЕСКО – България, Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и L'Oréal България.
Идея, вдъхновение, енергия, заслужена гордост – с тези думи вицепрезидентът определи националната програма и благодари на всички, които я подкрепят. Тя посочи, че за годините на своето съществуване "За жените в науката“ е създала голяма общност, обединена от идеята, че светът е създаден от наука и тя е неговото бъдеще.
Илияна Йотова подчерта, че със своята изследователска работа жените учени са полезни на себе си, на своята страна, на света, защото пишат неговото бъдеще. "Казваме на тези млади дами: Ценим ви, необходими сте ни, вярваме във вас“, заяви вицепрезидентът.
Йотова изтъкна, че жените учени са пример за подражание, че когато човек има голяма идея, има и силите да я постигне. "Вие вдъхвате самочувствие на тези, които ще ви последват. Понякога човек няма смелостта да заложи на своите идеи. Но когато вижда примера и успеха, постигнат с познание и усилия, е готов да ги последва“, каза вицепрезидентът.
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката и необходимостта от държавна подкрепа. "Инвестирането в наука е естествен приоритет за държава, която е родена от познанието“, подчерта вицепрезидентът.
Тазгодишните отличени в националната програма са: д-р Ивета Недева за проекта "Изследване на чревния микробиом при лица със затлъстяване и захарен диабет; д-р Ния Тошкова за проекта "Антитяловият репертоар на прилепите в България: от зоонозни заболявания до консервационни дейности“; д-р Блага Благоева за проекта "Фотоиндуцирана анизотропия в тънки слоеве от азобагрило в полимерна матрица за приложение като изцяло оптични превключватели“.
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
©
Още по темата
/
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
26.11
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
26.11
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
26.11
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се навдига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на влас...
22:10 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Асен Василев: Протестът трябва да се опази мирен. Има групички от...
22:11 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.