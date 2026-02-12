Илияна Йотова трябва да отиде подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Държавният глава ще му възложи да състави служебно правителство.
Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.
От Гюров ще се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да стане факт.
ФОКУС следи и ще ви информира!
Илияна Йотова приема Андрей Гюров, за да му връчи мандат за служебно правителство
© БТА
Още по темата
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
11.02
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
11.02
Бившият председател на ЦИК: Добре е, че не са променили системата на гласуване в последния момент
10.02
Още от категорията
/
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
Отпуснаха над 27 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини и училища, на спортна база и студентски общежития
11.02
"Възраждане" поиска "Добродетели и религии" да влезе като задължителен в класната стая от догодина
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:00 / 11.02.2026
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски пар...
21:01 / 11.02.2026
Земетресение край Хасково
20:03 / 11.02.2026
Проф. Богомил Манов: Мултифондовата система е нещо добро, крачка ...
21:01 / 11.02.2026
Доц. Татяна Буруджиева: Номинацията на Андрей Гюров за премиер но...
20:02 / 11.02.2026
МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети ...
20:02 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.