Илияна Йотова.
Тя изрази опасенията си, че "една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени".
"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", допълни още вицепрезидентът.
Йотоа определи внесения от ПП-ДБ вот на недоверие като различен, "защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани".
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава по втората версия на Бюджет 2026.
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Можеше да има съвсем различно отношение към българското общество
©
Още по темата
/
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
12:09
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:40
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Делян Добрев: Прочетете новия проектобюджет, преди да излезете на протест - всички искания са изпълнени
07.12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
07.12
Божанов: Ако имат малко останал политически инстинкт, би трябвало всички вкупом да напуснат потъващия кораб
06.12
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
06.12
Проф. Александър Малинов: Радев не разчита на протестите като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация
06.12
Още от категорията
/
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
12:08
Томислав Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
11:51
Премиерът Желязков: Оттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, настоящият проект е възможен за социалните партньори
11:44
МТСП: Екипите на Агенцията за социално подпомагане ще окажат помощ на пострадалите от наводненията в Бургаско
07.12
Никола Барбутов за ареста си: 7 чифта кубинки нахълтват в дома ти, да търсят незнайно какво сред играчките на децата ти, за да ти съобщят, че справедливост няма
07.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.