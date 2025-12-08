Сподели close
Виждате, че нашата страна се е съсредоточила само върху параметрите на националния бюджет, който всеки момент чакаме да видим как ще изглежда в окончателния вариант. Това заяви пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя изрази опасенията си, че "една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени".

"Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", допълни още вицепрезидентът. 

Йотоа определи внесения от ПП-ДБ вот на недоверие като различен, "защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани".

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава по втората версия на Бюджет 2026.