ЗАРЕЖДАНЕ...
Има арестуван за инцидента с дерайлиралия трамвай в София
©
"На камерите се виждат две лица около мотрисата, на този етап не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулациия от страничен прозорец", обясни той.
На този етап ватманът няма да бъде с повдигнато обвинение.
Още по темата
/
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
12:13
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
11:07
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
02.09
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
02.09
Терзиев за дерайлиралия трамвай, помел 7 коли: Разпоредих проверка, сигурността на хората е абсолютен приоритет
02.09
Още от категорията
/
Проф. Савов: Деца се вербуват да станат киберпрестъпници, зачестяват и случаите на самоубийства на млади хора
02.09
Адвокатът на Паскал: Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства
02.09
Полицията предупреди за измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама"
01.09
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия университет в София и платформата на "Мебели ЯВОР"
28.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.