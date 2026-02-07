Загубата на обоняние след COVID‑19 е един от най-често срещаните и трайни симптоми, които продължават месеци след изчезването на острите прояви на инфекцията. Това състояние, известно като аносмия, може да намали усещането за миризма и вкус, да повлияе на качеството на хранене и дори да промени ежедневното удоволствие от познати аромати. Симптомите варират от частична загуба на миризма до пълно отсъствие на сетивността, а за някои хора миризмите могат да се възприемат изкривено или странно, състояние, което специалистите наричат паросмия.направи проучване в специализирани разработки по темата и установи, че при повечето пациенти обонятелното усещане започва да се възстановява в рамките на първите седмици след COVID‑19, като приблизително 80–90% от засегнатите възстановяват чувствителността си в първите няколко месеца. Въпреки това значителен дял хора преживяват продължително нарушение, което може да трае една година или повече, особено ако първоначалната загуба е била тежка или ако човек е по‑възрастен.Причината за този симптом не е просто "задръстване“ на носа. SARS‑CoV‑2 може да увреди клетките, които поддържат обонятелните неврони, а при някои пациенти може да засегне и самите рецептори за миризма или техните нервни връзки. Това нарушава предаването на миризмата от носа до мозъка и води до намалено или изкривено усещане.Един от основните методи, които специалистите препоръчват за възстановяване, е т.нар.. Тя включва ежедневно вдишване на няколко различни аромата – като цитрус, роза, евкалипт и карамфил – по няколко повторения за 10–20 секунди. Целта е да се стимулира възстановяването на обонятелната система чрез нейната способност за неврологична пластичност. Много пациенти забелязват първи подобрения след няколко седмици, а тренировката може да се продължи за няколко месеца, за да се постигне по-дълбоко възстановяване.В някои случаи, като назални измивания със солен разтвор, лечение за намаляване на локалното възпаление или третиране на съпътстващи състояния като алергичен ринит или назални полипи. При по-тежки и продължителни случаи се проучват и иновативни терапии, насочени към регенерация на обонятелните нерви.Важно е да се има предвид, че. Някои пациенти възстановяват почти напълно обонянието си, при други усещането за миризма се връща частично, а при малък процент може да остане намалено или изкривено за дълъг период., да стимулира сетивата си ежедневно и да се консултира с лекар или оториноларинголог, който може да оцени състоянието и да предложи персонализиран план за възстановяване.препоръчва на пациентите да подхождат активно и търпеливо към възстановяването на обонянието си, като същевременно следят напредъка си с помощта на специалист.