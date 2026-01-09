Има ли необосновано покачване на цените? КЗК и НАП с проверки
На територията на страната са проверени над 80 паркинга. В 15 от тях са установени до 50% увеличение на цените. В един от тях дори е над 50%.
На този етап от КЗП са издадени над 80 наказателни постановления за нарушения. Те са в минималния размер, тъй като са първи нарушения на търговците. При повторни – санкциите са по-високи.
Лакова посочи, че проверките ще продължат до 8 август тази година, а ако се налага - и след това.
Поскъпването е обосновано, ако има обективни икономически фактори - ръст на цената на тока, скок на наемната цена и други. Повечето от търговците обаче не са предоставили доказателства за обоснован ръст.
Анна Митова от НАП обясни, че проверките са между 300 и 400 на ден и засягат всякакви обекти в ефира на NOVA. Наказателните постановления, връчени от НАП, са в размер на почти 200 хиляди лева.
Проверките в зимните курорти са регулярни, допълни тя, а тази година са започнали в четвъртък. На този етап не могат да бъдат посочени още резултати, но акцент в работата ще бъде и спазването на законодателството, свързано с приемането на еврото и необоснован ръст на цените. Митова допълни, че наличностите в касите на търговците в евро вече са все по-големи.
Лакова обясни, че са започнали проверки и в училищните столове. На този етап са проверени 15 на територията на цялата страна. При пет от тях има необосновано повишение на цените, три са обявили, че ще върнат старите цени и ще възстановят парите на родителите.
