Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
Как се налагат глобите?
Електронният фиш се издава автоматично, без присъствието на контролен орган.
Той трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето на нарушението.
Възможности за обжалване
Фишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването му
Често срещани пропуски на тол системата са:
- Липса или грешка в данните (напр. регистрационен номер, време, място).
- Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша.
- Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол над средната скорост.
- Проблем с отчитането на ТОЛ системата, най-често загуба на GPS сигнал и/или интернет връзка.
- Липса на доказателства за конкретния водач.
Важно: Не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановавя заплатения от Вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси, пишат от Правна помощ.
