Как се налагат глобите?Електронният фиш се издава автоматично, без присъствието на контролен орган.Той трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето на нарушението.Възможности за обжалванеФишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването муЧесто срещани пропуски на тол системата са:- Липса или грешка в данните (напр. регистрационен номер, време, място).- Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша.- Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол над средната скорост.- Проблем с отчитането на ТОЛ системата, най-често загуба на GPS сигнал и/или интернет връзка.- Липса на доказателства за конкретния водач.: Не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановавя заплатения от Вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси, пишат от Правна помощ.