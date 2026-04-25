Днес православната църква почита паметта на свети апостол и евангелист Марк. Свети Марк е родом от еврейско семейство в Йерусалим и е бил част от първите християнски общности. В началото съпътствал апостолите Павел и Варнава по време на техните мисии, а по-късно станал близък помощник и сподвижник на апостол Петър.

Св. евангелист Марк, който се наричал още и Йоан, е един от седемдесетте апостоли на Иисуса Христа. По народност той бил евреин, а по занятие левит – свещенослужител при храма.

Св. ап. Петър в първото си съборно послание го нарича "син ми Марко" (1Петр. 5:13). От тези думи заключаваме, че двамата са били много близки помежду си. Св. ап. Петър нарича евангелист Марк свой син в духовен смисъл, защото го обърнал в християнството и го кръстил.

Пак свети апостол Петър го поставил за епископ в град Александрия, където заради неговата проповед за Христа, идолопоклонниците го свързали, влачили го по камъните на градските улици и го пребили. В това време му се явил Господ Иисус Христос, Който го призовал към небесната слава и апостолът Му предал своя дух.

