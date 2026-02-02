Името на княз Кирил Преславски се оказа в досиетата на Епстийн. Името му се появява в списък до това на Сидни Финч - бишата съпруга на Чарлз Финч.
Въпросният списък е от 14 януари 2017 г. и е свързан с парти преди наградите БАФТА.
"Барбара Броколи и Джесика Ротчайлд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в Спенсър Хаус на 8 февруари. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списък с гости. Целувки, Пеги. Това съобщение е от Пеги Сигал до Джефри Епстийн.
ФОКУС припомня, че Министерството на правосъдието на САЩ публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Епстийн.
Сред страниците се намери и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудникът на Епстийн Даниел Сиад до София.
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
©
Още по темата
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
15:05
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
10:50
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:08
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.